В саду Шевченка з каруселі упала людина

Харків. 2 серпня. УНІАН. Сьогодні вдень у саду Шевченка з каруселі упала людина.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в обласному управлінні з питань надзвичайних ситуацій, подія сталася близько 15-ї години, коли при розкручуванні каруселі обірвався ланцюг.

В результаті поломки з 2-метрової вистоти упав 44-річний чоловік. Зі струсом мозку він був доправлений у міську ліканю швидкої і невідкладної медичної допомоги.

Причиною поломки фахівці називають технічну несправність обладнання. Всі подібні атракціони в саду Шевченка припинені, повідомили в управлінні.