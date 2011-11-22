Генерал Бандурка представить свою книгу

Харків. 22 листопада. УНІАН. Сьогодні у Харківському прес-клубі відбудеться презентація книги «Адміністративне право України» за загальною редакцією Олександра БАНДУРКИ, доктора юридичних наук, професора, академіка Національної академії правових наук України, генерал-полковника міліції.

У книзі розглядаються адміністративні акти управління, питання державного контролю і нагляду, адміністративно-правові режими, проблеми адміністративного примусу, вивчаються також питання забезпечення режиму законності в державному управлінні, збільшення прозорості у діяльності державної служби та перехід до відбору, просування по службі та оцінки роботи державних службовців на основі їхніх особистих здібностей та досягнень через створення відповідної правової бази, сумісної з практикою Європейського Союзу у цій сфері.

Зустріч з представниками ЗМІ розпочнеться о 14.00 за адресою вул. Мироносицька, 42, ННЦ «Метрологія», кімн.210.