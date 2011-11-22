У Харкові обговорюють питання співпраці з регіонами ЄС

Харків. 22 листопада. УНІАН. В Харківській облдержадміністрації розпочалось четверте засідання Робочої групи «Регіональний вимір євроінтеграційної стратегії України: регіональний розвиток та міжрегіональне співробітництво» «Національного Конвенту України щодо ЄС» на тему: «Східний регіон: міжрегіональне співробітництво – платформа для співпраці з регіонами ЄС».

Про це повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації.

У засіданні беруть участь заступник голови Харківської облдержадміністрації Юрій САПРОНОВ, голова Харківської облради Сергій ЧЕРНОВ, дипломати Представництва Європейського Союзу в Україні та посольств держав-членів ЄС, провідні експерти з питань європейської інтеграції та регіонального розвитку, представники агенцій з регіонального розвитку, наукових установ, громадських організацій та ЗМІ.

Метою конференції є обговорення євроінтеграційної стратегії України та стратегії розвитку Східного регіону, готовності регіонів України до інтеррегіонального співробітництва з регіонами ЄС та міжрегіональне співробітництво як платформа для співпраці з регіонами ЄС.