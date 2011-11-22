У Харкові тролейбус зіткнувся з маршруткою

Харків. 22 листопада. УНІАН. У Харкові внаслідок зіткнення маршрутного автобуса «Богдан» і тролейбуса постраждала жінка.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у міському управлінні ДАІ, аварія сталася сьогодні, близько 9.00, на перехресті проспекту Фрунзе та проспекту Московського.

Внаслідок недотримання дистанції автобус, який рухався за маршрутом №147, врізався в тролейбус маршруту №3, який рухався попереду в попутному напрямку.

У момент зіткнення в салоні тролейбуса та маршрутки перебували люди. Внаслідок ДТП постраждала пасажирка автобуса. Із забиттями обличчя її доправлено до лікарні.