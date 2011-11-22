У Харкові тролейбус зіткнувся з маршруткою
15:10, 22 листопада 2011Харьків
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Потрапила в лікарню жінка
Харків. 22 листопада. УНІАН. У Харкові внаслідок зіткнення маршрутного автобуса «Богдан» і тролейбуса постраждала жінка.
Як повідомили кореспондентові УНІАН у міському управлінні ДАІ, аварія сталася сьогодні, близько 9.00, на перехресті проспекту Фрунзе та проспекту Московського.
Внаслідок недотримання дистанції автобус, який рухався за маршрутом №147, врізався в тролейбус маршруту №3, який рухався попереду в попутному напрямку.
У момент зіткнення в салоні тролейбуса та маршрутки перебували люди. Внаслідок ДТП постраждала пасажирка автобуса. Із забиттями обличчя її доправлено до лікарні.
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