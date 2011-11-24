Депутат від опозиції поскаржився Азарову на невиплату зарплати вчителям Харківщини

Харків. 24 листопада. УНІАН. Депут Харківської обласної ради Іван ВАРЧЕНКО («фракція ВО Батьківщина») звернувся з офіційним листом до прем`єр-міністра України Миколи АЗАРОВА таміністра освіти і науки Дмитра ТАБАЧНИКА, у якому просить вплинути на вирішеня проблеми боргів із зарплати вчителям Харківської області.

«Згідно з інформацією, яка надходить від учителів з Харківської області, - йдеться в листі, - їм масово не виплачується заробітна плата».

За даними депутата, станом на 23 листопада, «не виплачено зарплатню за жовтень вчителям у містах обласного підпорядкування Люботині, Куп’янську та Первомайському. Суттєва затримка у містах Лозова та Чугуїв. Борги мають понад 10 районів області. Так, зокрема, у Сахновщинському районі затримка становить місяць, у Борівському та Лозівському районах вчителям востаннє виплатили аванс за жовтень».

І.ВАРЧЕНКО просить «негайно втрутитися в ситуацію і забезпечити обов’язки держави щодо освітян».

«Прошу також відповісти, - йдеться у листі депутата, - чи є такий стан справ черговим кроком на виконання програми Президента України з покращення життя вже сьогодні? А також: чи отримають, і коли саме, освітяни Харківщини свої гроші, чи їм варто скористатися вашими порадами «не нити, а брати лопати і йти вирощувати капусту»?

Принагідно нагадую, що за часів «злочинного» уряду Юлії ТИМОШЕНКО зарплатня працівникам освіти виплачувалася вчасно і в повному обсязі».

Депутат облради висловлює сподівання, що його зверненя до високих урядовців країни не залишиться без «змістовної відповіді».