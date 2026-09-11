Туристам варто приділяти більше уваги додатковим зборам у Європі: це збереже сотні євро

У Європі з туристів стягують дедалі більше додаткових зборів.

На тлі сплеску надмірного туризму в Європі популярні міста вводять все нові податки та збори з туристів.

При цьому туристичні експерти закликають туристів перед бронюванням звертати увагу на суми можливих доплат у містах, які вони планують відвідати, адже різноманітні туристичні податки можуть зробити подорож на кілька сотень євро дорожчою, пише Which? Travel.

Як приклад журналісти наводять нідерландську столицю Амстердам, де до рахунку за тижневе проживання в готелі можна отримати ще сотню-дві додаткових туристичних податків. Справа в тому, що кожен турист у місті зобов'язаний сплачувати обов'язковий збір у розмірі 12,5% від вартості проживання за ніч. Це найвищий туристичний податок у Європі.

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При цьому в останні роки туристичні збори перестали бути символічними сумами: вони стають дедалі поширенішими, дорожчими та складнішими для розрахунку.

Найчастіше туристи стикаються з фіксованими ставками, за якими плата стягується за кожну ніч проживання з особи. Наприклад, у столиці Португалії Лісабоні туристичний податок становить 4 євро з особи за ніч.

Ставки також можуть варіюватися залежно від типу та класу житла. Наприклад, у п'ятизірковому готелі Барселони туристи платять близько 12 євро з особи за ніч, тоді як у чотиризірковому готелі збір становить 8,4 євро, у приватному житлі – 9,5 євро, а в хостелах – 7 євро. Тим часом японське Кіото запровадило збір у розмірі від 1 до 60 євро з особи за ніч, залежно від типу розміщення.

Водночас такі міста, як, наприклад, Амстердам чи Чикаго, розраховують туристичний збір як відсоток від вартості проживання (12,5% та 19% відповідно), а тому підсумкова сума може виявитися досить значною.

При цьому під час бронювання туристам варто звертати увагу на те, чи включені всі податки та збори у рахунок, чи їх доведеться оплачувати окремо на місці, щоб уникнути неприємних сюрпризів у вигляді непередбачених витрат під час заселення.

Крім того, частина міст уже почала стягувати з туристів податки не тільки за нічліг, а й просто за в'їзд до міста. Наприклад, так робить Венеція, стягуючи з туристів у пікові дні від 5 до 10 євро. Також деякі місця, як, наприклад, грецькі острови Санторіні та Міконос, стягують плату з круїзних туристів, які бажають спуститися на берег на кілька годин, – по 20 євро з людини.

Як борються з надмірним туризмом у Європі

Як раніше повідомляв УНІАН.Туризм, наразі влада ЄС працює над новим законопроектом, який має врегулювати ринок короткострокової оренди житла для туристів. Потенційно це може скоротити кількість пропозицій щодо ночівлі, що призведе до зростання цін.

Водночас туристам пропонують звернути увагу на альтернативні формати відпочинку в Європі, наприклад, піший туризм або міні-туризм.

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