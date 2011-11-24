Кернес судитиметься з телеканалом «1+1» через чеські трамваї

Харків. 24 листопада. УНІАН. Харківська міська влада готує судовий позов до програми телеканалу «1+1» щодо сюжету про постачання чеських трамваїв до Харкова.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час Інтернет-конференції заявив Харківський міський голова Геннадій КЕРНЕС, говорячи про негативну оцінку купівлі чеських трамваїв у цій програмі.

Він зауважив, що позов також стосуватиметься харківського Інтернет-видання «Главное».

«Ми в суді з усіма документами розберемося, хто правий, а хто ні. Дивімося на речі об’єктивно. Усе це змонтовано так, що можна кричати «Гвалт!». До того ж трамваї, які показали в програмі, навіть не з Харкова», - сказав Г.КЕРНЕС.

При цьому мер схвально оцінив дії приватного інвестора, який придбав для Харкова чеські трамваї, наголосивши, що переваги чеського транспорту «оцінять самі пасажири».

«Ми будемо захищати не честь мундира, а ті позиції, заради яких проходить реорганізація «Міськелектротрансу». Ми повинні вивільнити кошти і направити їх у капітальні вкладення, у збереження транспортної мережі. Якщо в нас є сьогодні можливість закупити новий міський електротранспорт - ми будемо це робити. Якщо з’явиться приватний інвестор, який за свої гроші придбає нові або вживані трамваї або вагони для метро, - ми будемо оцінювати їхні технічні параметри. Тут недоречно говорити про те, що хтось вчинив аферу. Виправдовуватися нам ні за що. А пасажири самі дадуть оцінку зручності та безпеці таких вагонів», - сказав Г.КЕРНЕС.

Як повідомляв УНІАН, Харків закупив у Чехії 20 трамваїв, які були у користуванні. За словами Г.КЕРНЕСА, транспорт закуплений за кошти приватного інвестора. Вартість одного розмитненого трамваю становить 150-160 тис. грн. Водночас, харківське інтернет-видання «Главное», посилаючись на офіційну відповідь Транспортного управління Праги, повідомило, що Харків закупив у Чехії списані трамваї через посередника за завищеною у 5-10 разів ціною. За даними видання «Главное», чеська сторона реалізувала трамваї за ціною, еквівалентною 30 тис. грн. кожен.