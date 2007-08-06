Аваков відмовився балотуватися до парламенту

Голова Харківської облдержадміністрації Арсен АВАКОВ не балотуватиметься в народні депутати на дострокових виборах до Верховної ради України.

Як повідомляє веб-сайт А.АВАКОВА, на засіданні президії політради партії «Наша Україна» наприкінці минулого тижня губернатор Харківщини оголосив, що відмовляється від місця у списку і має намір продовжити свою роботу, як висловився він, на благо в області.

Як раніше повідомляв УНІАН, А.АВАКОВ нещодавно очолив обласний виборчий штаб «Нашої України» на дострокових парламентських виборах. До останнього часу губернатор Харківщини претендував на місце у прохідній частині списку Блоку "Наша Україна".