Відсутність Добкіна у списку ПР є результатом боротьби в партії– експерт

Київ. 9 серпня. УНІАН. Відсутність мера Харкова Михайла ДОБКІНА у виборчому списку Партії регіонів є результатом боротьби всередині партії.

Таку думку в коментарі УНІАН висловив заступник директора Агентства моделювання ситуацій Олексій ГОЛОБУЦЬКИЙ.

«Те, що ДОБКІНА не включили в список Партії регіонів, безперечно, є результатом боротьби між ним і головою харківського обласного відділення Партії регіонів Василем САЛИГІНИМ», — вважає він.

За словами О.ГОЛОБУЦЬКОГО, В.САЛИГІН завжди займав прагматичнішу позицію до представників опозиційних партій Харківської області і завжди намагався знайти компроміс. М.ДОБКІН, за словами експерта, є представником найбільш безкомпромісного крила Партії регіонів і до того ж має величезний антирейтинг серед харків`ян.

О.ГОЛОБУЦЬКИЙ також зазначив, що в майбутньому слід чекати переорієнтації верхівки Партії регіонів від ставки на одіозного М.ДОБКІНА на більш компромісного В.САЛИГІНА.

«Очевидно, що керівництво Партії регіонів вже гідно оцінило «допомогу» М.ДОБКІНА і надалі на Харківщині орієнтуватиметься саме на В. САЛИГІНА», — переконаний експерт.