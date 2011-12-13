Партія Катеринчука вимагає підписання угоди про Асоціацію з ЄС

Харків. 13 грудня. УНІАН. Європейська партія України (ЄПУ) висунула до влади вимогу підписати Угоду про Асоціацію з Європейським Союзом на саміті 19 грудня.

Як повідомив кореспондента УНІАН голова Харківської обласної організації ЄПУ Віталій ШИЛО, таке рішення було одностайно ухвалене на VI з’їзді Європейської партії України, який відбувася напередодні у Києві.

Голова парторганізації навів слова лідера ЄПУ Миколи КАТЕРИНЧУКА, які, на його думку, найточніше відбивають позицію партії: «Європа стає вибором кожного окремого українця та суспільства в цілому, а от влада, політики чомусь перебувають у невизначеності. З огляду на це Європейська партія України вимагає від влади підписати Угоду про Асоціацію з Європейським Союзом на Самміті Україна-ЄС 19 грудня 2011 року. Ця угода закріпить курс на Європейську Україну, на Україну в Європі та Європу в Україні».

«Ця заява була одностайно схвалена делегатами з’їзду, і Харківська парторганізація повністю підтримує її», - сказав В.ШИЛО.

За його словами, партія вважає, що саміт 19 грудня є «українським рубіконом» - від прийнятого на ньому рішення залежатиме дуже багато важливих питань на шляху до євроінтеграції. «Фактично йдеться про те, - зазначив політик, - чи відбудеться Україна як сучасна європейська держава».

В.ШИЛО повідомив, що багато уваги на з’їзді було приділено внутрішній політичній і особливо - соціальній обстановці в Україні. Делегати констатували, сказав він, наростання соціальних протестів по всій країні і назвали одну з причин виступів – «потрібні не слова, а діло».

«Сьогодні росте соціальна напруга, поширюється політична недовіра, все гучніше лунають голоси невдоволення на вулицях та майданах України. Люди виходять на вулиці з однієї причини – вони хочуть поваги до себе, вирішення своїх проблем не словами обіцянок, не формальними відписками, а конкретними діями, в яких врахований їхній інтерес». Відтак завданням для Європейської партії є захист простих людей, «особливо тих, хто сьогодні зазнає репресій з боку каральних органів», - навів слова лідера партії В.ШИЛО.



За його словами, на з’їзді було ухвалено кілька резолюцій з важливих питань політичного та соціально-економічного життя країни: про підтримку підписання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, про недопущення порушення прав боржників та недопущення погіршення рівня соціальної підтримки населення, а також про прийняття альтернативної концепції реформування пенсійної системи в Україні та ухвалення декларації економічної свободи.

VI з’їзду ЄПУ пройшов під гаслом «Українці – європейці! Україна – Європа!». Серед його гостей були присутні, зокрема, народні депутати Юрій КАРМАЗІН, Ірина ГЕРАЩЕНКО, Едуард ЗЕЙНАЛОВ, політики Микола РУДЬКОВСЬКИЙ (СПУ), Андрій ІЛЛЄНКО (ВО «Свобода»), Євген ФІЛІНДАШ («Народна влада»), Людмила СУПРУН (НДП), а також посол Грузії Григол КАТАМАДЗЕ.

У відеозверенні, повідомив В.ШИЛО, делегатів з’їзду привітав Грехем УОТСОН - президент Європейської ліберальної партії демократів та лібералів. «ЄПУ останнім часом почала тісно співпрацювати з цією партією, яка має одну з найвпливовіших фракцій у Європарламенті», - сказав делегат.