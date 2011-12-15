На Харківщині планують збудувати велику ферму

Харків. 15 грудня. УНІАН. У 2012 році в Харківській області буде реалізований один з найбільших за останні 10 років сільськогосподарських проектів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конфенеції голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН.

За його словами, йдеться про будівництво великої ферми з виробництва молока на кілька тисяч голів дійного стада.

«Наступного року в Харківській області буде побудована перша частина великої ферми з виробництва молока приблизно на 3 тисячі голів дійного стада – це буде один з найбільших комплексів в Україні. Вже складається фінансовий план під цей проект, є розуміння, де інвестори будуть брати під це гроші, де проект буде реалізовуватися на території Харківської області», - сказав М.ДОБКІН.

При цьому він знаголосив, що не бачить причин, які могли б перешкодити реалізації проекту.

«Це буде один з найбільших сільськогосподарських проектів у регіоні за останніх 10 років», – сказав М.ДОБКІН.