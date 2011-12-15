В Шарівці аварія на газогоні

Харків. 15 грудня. УНІАН. У селі Шарівка Валківського району під час проведення земельних робіт пошкоджено газогін високого тиску.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у Головному управлінні МНС України в Харківській області, аварія сталася 14 грудня близько 16.00 на ділянці підвідного до села Огульці газогону.

Трубу діаметром 89 мм пошкодили працівники ПАТ «Укртелеком». Внаслідок аварії газогін відключено від газопостачання. Без газу залишилося 800 абонентів у 6 селах району – в Шарівці, Огульцях, Шляху, Бурівці, Свинарні та Пасічному.

На міcці аварії працювали спеціалісти ВАТ «Харківгаз». Газопостачання відновлено 15 грудня.