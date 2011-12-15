В Шарівці аварія на газогоні
15:22, 15 грудня 2011Харьків
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«Укртелеком» рив траншею?
Харків. 15 грудня. УНІАН. У селі Шарівка Валківського району під час проведення земельних робіт пошкоджено газогін високого тиску.
Як повідомили кореспондентові УНІАН у Головному управлінні МНС України в Харківській області, аварія сталася 14 грудня близько 16.00 на ділянці підвідного до села Огульці газогону.
Трубу діаметром
На міcці аварії працювали спеціалісти ВАТ «Харківгаз». Газопостачання відновлено 15 грудня.
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