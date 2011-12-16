На Харківщині можуть увести комендантську годину для підлітків

Харків. 16 грудня. УНІАН. У Харківській області розглядається питання про введення комендантської години для дітей до 14 років.

Про це повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області з посиланням на начальника відділу кримінальної міліції у справах дітей ГУ МВС України в Харківськіій області Андрія ХОМЕНКА.

За його словами, подібну практику вже введено у Львівській та Миколаївській областях. Так на місцевому рівні здійснюється робота щодо обмеження перебування дітей у закладах, що надають послуги з комп`ютерної ігрової діяльності, не пізніше 21 години, а в громадських місцях з 22.00 до 05.00 – тільки в супроводі дорослих.

«Це дозволить у першу чергу захистити дітей від злочинів проти них та посилити відповідальність батьків за життя своїх дітей, – сказав А.ХОМЕНКО.

«Головна мета нашої роботи, - наголосив він, - уберегти дітей від впливу кримінальних елементів, які можуть втягнути їх у скоєння злочинів».

За даними А.ХОМЕНКА, цього року в Харківській області збільшилася кількість злочинів, скоєних проти дітей – дорослими скоєно 600 таких злочинів.