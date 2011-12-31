Тимошенко Новий рік зустрічатиме з ялинкою, запевнили в колонії
Новорічний пакунок передати вдалося
Харків. 31 грудня. УНІАН. Народним депутатам сьогодні вдалося передати Юлії Тимошенко невелику передачу до Нового року, але без ялинки і новорічних прикрас.
Про це повідомив член фракції «БЮТ-Батьківщина» Володимир Філенко, який відвідав сьогодні Качанівську колонію.
Він зазначив, що вчора народні депутати також зверталися з аналогічним проханням до адміністрації, однак, їм було відмовлено.
Натомість, за словами Філенка, сьогодні у зв’язку зі святкуванням Нового року для Юлії Тимошенко все ж таки дозволили передати деякі речі.
«Але ялинку брати відмовилися, сказали, що у камері ялинка є», - сказав народний депутат.
Володимир Філенко також додав, що йому не дозволили побачитися з Юлією Тимошенко, повідомляє прес-служба БЮТ.