Тимошенко Новий рік зустрічатиме з ялинкою, запевнили в колонії

Харків. 31 грудня. УНІАН. Народним депутатам сьогодні вдалося передати Юлії Тимошенко невелику передачу до Нового року, але без ялинки і новорічних прикрас.



Про це повідомив член фракції «БЮТ-Батьківщина» Володимир Філенко, який відвідав сьогодні Качанівську колонію.

Він зазначив, що вчора народні депутати також зверталися з аналогічним проханням до адміністрації, однак, їм було відмовлено.

Натомість, за словами Філенка, сьогодні у зв’язку зі святкуванням Нового року для Юлії Тимошенко все ж таки дозволили передати деякі речі.

«Але ялинку брати відмовилися, сказали, що у камері ялинка є», - сказав народний депутат.

Володимир Філенко також додав, що йому не дозволили побачитися з Юлією Тимошенко, повідомляє прес-служба БЮТ.