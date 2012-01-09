Прихильників Тимошенко не налякала заборона суду

Харків. 9 січня. УНІАН. Активісти харківської обласної організації ВО «Батьківщина», незважаючи на заборону суду, готові пікетувати Качанівську виправну колонію, де утримується засуджена екс-прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО.

Про це кореспондентові УНІАН повідомив заступник голови обласної організації ВО «Батьківщина» Валерій ДУДКО.

Він підкреслив, що рішення суду про заборону пікетування та встановлення наметів під колонією було винесене на підставі заявки, яку «Батьківщина» не подавала. За його словами, це вже третє рішення суду стосовно харківської «Батьківщини», яке було ухвалене «на підставі підробленої заявки».

«Ні, ще раз говорю, не подавали заявки. У суді, коли попросили надати перший екземпляр цієї заявки, вони не змогли надати документ. А якщо немає цього документа, ми залишаємо за собою право виходити на акції», - сказав В.ДУДКО.

Він зазначив, що завтра буде прийнято рішення про подальший формат акції на підтримку Ю.ТИМОШЕНКО.

«Те, що це буде – однозначно. Ми залишаємо за собою право аж до одиничного виходу. Нехай кожному окремо забороняють», - наголосив В.ДУДКО.

Як повідомляв УНІАН, Харківський окружний адміністративний суд за позовом Харківської міської ради заборонив активістам ВО «Батьківщина» з 7 січня пікетувати та встановлювати намети поблизу Качанівської виправної колонії.

Міськрада мотивувала свій позов тим, що, на її думку, «проведення зазначеного заходу в зазначений термін і час не відповідає вимогам діючого законодавства та порушує права та охоронювані законом інтереси мешканців міста Харкова».