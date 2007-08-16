Януковичу сподобалася ідея роздачі землі

Харків. 16 серпня. УНІАН. Уряд вивчить ініціативи харківської влади стосовно передачі землі з 25-кілометрової зони населенню.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем’єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ у ході робочої поїздки до Харкова.

«Ми вивчаємо цю ініціативу, і якщо законодавства не буде достатньо, то ми попрацюємо над його розширеннням», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Загалом, зазначив прем’єр, уряд підтримує ініціативи місцевих влад. Зокрема, він привітав здорову конкуренцію між виконавчою та законодавчою владами Харківської області, котра, за його словами, полягає в тому, «хто більше зробить для людей».

Водночас прем’єр висловив жаль, що за час перебування у владі його уряд не встиг підготувати законодавство, яке стосується розширення прав регіонів та місцевого самоврядування. Наслідком цього, вважає В.ЯНУКОВИЧ, стало те, що «політики захотіли переписати результати виборів».

Довідка УНІАН. Напередоні голова Харківської облради Василь САЛИГІН, а також керівник облдержадміністрації Арсен АВАКОВ виступили незаледно один від одного із заявами про можливість передачі земельних ділянок населенню Харківщини.