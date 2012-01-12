«Свобода» вимагає відкликати з Верховної Ради закон про ринок землі

Харків. 12 січня. УНІАН. У Харкові активісти ВО «Свобода» пікетують облдержадміністрацію з вимогою відкликати з Верховної ради України проект закону про ринок земель сільськогосподарського призначення.

Як передає кореспондент УНІАН, близько 20 активістів зібралися перед Будинком рад, вони тримають символіку ВО «Свобода» і транспаранти з написами «Торгівля землею = торгівля Україною», «Пам’ятай чужинець! Тут господар – українець», «Земельних торгашів із Верховної Ради – під суд», «Торгувати українською землею можуть тільки окупанти».

За словами голови Харківської обласної організації ВО «Свобода» Ігоря ШВАЙКИ, «Свобода» вимагає від Харківської облдержадміністрації невідкладно звернутися до Верховної ради України та Кабінету міністрів України із закликом терміново відкликати проект Закону України «Про ринок земель», який винесено на розгляд парламенту, а також забезпечити проведення всеукраїнського референдуму, на якому населення держави вирішить питання про можливість запровадження ринку землі.

На думку І.ШВАЙКИ, внаслідок запровадження ринку земель державні землі будуть викуплені іноземцями.

«Наша позиція є незмінною: ми виступаємо за те, щоб земля була в державній власності, або у власності тих, хто її отримав під час розпаювання. Треба розвивати території, тобто села, селища, а не запускати через державні механізми на ринок операторів з Китаю, Франції, арабських країн, які просто знищують наші селі. Як тільки заходить великий оператор на територію села, як правило, воно перестає існувати», - сказав І.ШВАЙКА.

Активісти «Свободи» перед Будинком рад провели театралізовану виставу «Хто і за скільки продає українську землю», під час якої за різну валюту продавалася земля.