Статівко вважає, що справа проти Авакова є сфабрикованою

Харків. 12 січня. УНІАН. Прес-секретар Арсена АВАКОВА Наталія СТАТІВКО заявляє, що кримінальна справа проти харківського екс-губернатора є сфабрикованою.

Як передає кореспондент УНІАН, заява Н.СТАТІВКО розміщена на сайті Харківської обласної організації партії «Батьківщина».

Коментуючи порушення проти А.АВАКОВА кримінальної справи, Н.СТАТІВКО звернула увагу на формулювання в офіційному повідомленні, згідно з яким, «державні акти, на підставі яких одне з товариств з обмеженою відповідальністю набуло право власності на земельні ділянки з незаконно зміненим цільовим призначенням, підписані особисто колишнім головою Харківської облдержадміністрації Арсеном АВАКОВИМ».

«Голова області не підписує державні акти на землю - він за своїми посадовими обов`язками не має таких повноважень», - констатує Н.СТАТІВКО.

Прес-секретар зазначила, що «вже це показує повну абсурдність висунутих проти Арсена АВАКОВА звинувачень».

На думку Н.СТАТІВКО, «все це виглядає, як політично доцільна акція».

Владі вигідно сфабрикувати хоч якусь справу проти АВАКОВА саме сьогодні для ослаблення опозиції в Харкові, який став центром боротьби за демократію в Україні», - заявила прес-секретар.

Як повідомляв УНІАН, прокуратура Харківської області порушила кримінальну справу стосовно колишнього голови Харківської облдержадміністрації А.АВАКОВА.

Згідно з повідомленням офіційного сайту Харківської ОДА, кримінальну справу порушено проти колишніх високопосадовців облдержадміністрації за фактом незаконного відчуження у 2009 році земель державної власності.