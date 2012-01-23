Правилов у США став жертвою дитячої помсти?

У харківському хокейному клубі «Дружба-78» вважають, що його президент і головний тренер Іван ПРАВИЛОВ став жертвою дитячого розбишацтва, а то й помсти.

Про це заявив кореспондентові УНІАН тренер клубу Володимир ЄРЬОМІН, коментуючи інформацію про те, що українського хокейного тренера І.ПРАВИЛОВА заарештували у США за підозрою в педофілії.

За словами тренера, команда «Дружба-78», сформована з юних хокеїстів 1999-2000 рр., перебуває у США на запрошення І.ПРАВИЛОВА і тренується для участі в Чемпіонаті світу серед дитячих клубних команд (віком до 13 років), який має пройти у Квебеку (Канада) в лютому 2012 року.

Команда складається з близько 25 юних хокеїстів, до неї входять ще кілька підлітків з інших міст України.

«Те, що відбулося, могло стати наслідком дитячого розбишацтва, а то й помсти», - сказав В.ЄРЬОМІН.

Він зазначив, що цей висновок зробила у розмові з ним мати одного з підлітків з Києва, який у складі групи українських хокеїстів виїхав для тренування у США.

«Я поспілкувалася зі своїм сином, хлопці втомилися від «виховного процесу» і вирішили помститися тренерові (І.ПРАВИЛОВУ – УНІАН)», - навів слова матері хокеїста В.ЄРЬОМІН.

Він наголосив при цьому, що І.ПРАВИЛОВ завжди був принципово вимогливим до юних хокеїстів у процесі навчання. Це одна з головних рис його тренерського стилю. І це, можливо, могло іноді викликати спротив у підопічних – так часто буває в тренерській роботі.

В.ЄРЬОМІН припустив, що слова матері, яка говорила зі своїм сином, з іншими хлопцями та їхніми батьками, «можуть відбивати суть того, що сталося».

За інформацією, якою він володіє, І.ПРАВИЛОВ був затриманий наприкінці минулого тижня і зараз перебуває під слідством.

В.ЄРЬОМІН зазначив, що І.ПРАВИЛОВ уже п’ять років живе і працює у США, організовує тренувальні збори українських хокеїстів, організовує їхні поїздки за океан для участі в турнірах, сам проводить майстер-класи, і Федерація хокею України зацікавлена в участі юних українських хокеїстів у міжнародних змаганнях.

І.ПРАВИЛОВ залишився у США, побоюючись бути заарештованим у кримінальній справі, за якою потрапили у Харкові до СІЗО два його партнери-тренери з «Дружби-78».

За даними В.ЄРЬОМІНА, на цей час американські правоохоронці не мають претензій до дітей і тренера Олега ІГНАТЬЄВА, який очолює команду на нинішніх зборах у США, і надають їм право вибору – тренуватися далі чи повертатися в Україну.

Насамкінець В.ЄРЬОМІН зазначив, що виїзди українських хокеїстів за океан є доброю спортивною школою. Зокрема, повідомив він, команди, які на запрошення І.ПРАВИЛОВА брали участь у міжнародних змаганнях у США, неодноразово вигравали турніри.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 20 січня, у закордонних ЗМІ з’явилася інформація, що українського хокейного тренера І.ПРАВИЛОВА заарештували в США за підозрою в педофілії. 48-річного тренера звинувачують у тому, що під час поїздки по США він вчинив дії сексуального характеру стосовно 14-річного хлопчика. Як уточнює Associated Press, яке посилається на судові документи, два хлопці дали однакові свідчення. Згідно з їхніми заявами, вночі 3 січня хлопці та І.ПРАВИЛОВ перебували в квартирі у передмісті Філадельфії Елкінс Парк (Elkins Park), приїхавши до Пенсільванії з Делаверу. Тренер поклав руку на геніталії одного з них. За інформацією ЗМІ, коли І.ПРАВИЛОВ дізнався про те, що хлопець поскаржився на домагання, він, згідно з матеріалами справи, пригрозив і вдарив його.

Хокейний клуб-школа «Дружба-78» під керівництвом І.ПРАВИЛОВА є неодноразовим чемпіоном України і переможцем багатьох міжнародних турнірів. Деякі вихованці «Дружби-78» виступають за різні клуби НХЛ у США і Канаді. Восени в 2005 році близько 20 юних вихованців «Дружби-78» виїхали з України для продовження навчання в приватних коледжах США. Серед випускників клубу - Дайнюс ЗУБРУС, який раніше виступав за клуб «Філадельфія Флайерз», а нині є нападаючим «Нью-Джерсі Девілз».

Влітку 2007 року батьки хокеїстів «Дружба-78», яка перебувала на міжнародному турнірі «One Hockey» у Філадельфії, заявили, що проситимуть своїм дітям притулок у США. Вимоги батьків вилилися в цілу низку протестів у Харкові та Києві.

У 2006 році року стосовно трьох тренерів «Дружби-78» було порушено кримінальну справу. Двох із них - Володимира ЄРЬОМІНА і Олега ЧЕКРИШОВА - за порушення підписки про невиїзд влітку 2007 р. було взято під варту. Третій фігурант справи – І.ПРАВИЛОВ, головний тренер «Дружби-78», вже перебував у США. Справа була пов`язана з інцидентом у серпні 2006 р. в приміщенні Харківської СДЮСШОР, коли директор цієї школи під час конфлікту, який виник між тренерами, батьками, дітьми з «Дружби-78» та керівництвом СДЮСШОР, застосував газовий пістолет.

На знімках: (угорі) харківські юнаки з команди «Дружба-78» (1997 р.н.), які під керівництвом тренера Івана ПРАВИЛОВА стали переможцями хокейного турніру серед команд вищого рівня підготовки Labor Day Tournament у США, а також переможцями турніру Gatorade в штаті Нью-Джерсі (США) і фіналістами найпрестижнішого літнього турніру на півночі США – One Hockey у Пенсільванії (вересень 2011 р.); (внизу) учасники змагань в США.

Фото з архіву ХК «Дружба-78»