Прикордонники не дали вивезти до Росії старовинні ікон

Харків. 23 січня. УНІАН. У пункту пропуску «Харків-залізничний» співробітники Харківського прикордонного загону спільно із митниками виявили та вилучили старовинні ікони, які намагалася незаконно вивезти до Росії жителька Владивостока.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Харківського прикордонного загону.

Зокрема, звернувши увагу на надмірне нервування пасажирки одного з вагонів потягу «Донецьк-Москва» під час проходження прикордонно-митного контролю, прикордонники разом з митниками вирішили ретельніше оглянути речі жінки. У них росіянка приховала дві старовинні ікони: із зображенням Божої Матері з немовлям Ісусом (розміром 17х23 см) та ікону із зображенням Миколи Чудотворця, виконані на дереві.

Правопорушницю разом з іконами передано до митниці. Належність ікон до історичної та культурної цінності буде визначено після проведення експертизи.