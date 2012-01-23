Тимошенко пересувається за допомогою співкамерниці - Первушкін

Харків. 23 січня. УНІАН. Засуджена екс-прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО, яка наразі утримується в Качанівській виправній колонії Харкова, пересувається за допомогою співкамерниці.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив начальник колонії Іван ПЕРВУШКІН, говорячи про дані відеоспостереження, яке цілодобово ведеться у камері Ю.ТИМОШЕНКО.

«Пересувається за допомогою співкамерниці», - сказав він.

І.ПЕРВУШКІН зауважив, що Ю.ТИМОШЕНКО сьогодні вчергове відмовилася від обстеження лікарями МОЗ.