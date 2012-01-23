Масаж Тимошенко не допомагає

Харків. 23 січня. УНІАН. На сьогодні відсутній позитивний ефект від процедур масажу, які отримує засуджена екс-прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО в Качанівській виправній колонії Харкова.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам сказала заступник голови комісії лікарів МОЗ України, заступник начальника Головного управління охорони здоров’я Харківської облдержадміністрації Галина СІРОШТАН.

«На сьогоднішній день результату ще немає», - сказала вона.

Г.СІРОШТАН зауважила, що сьогодні Ю.ТИМОШЕНКО був проведений п’ятий сеанс масажу, втім, хворим рекомендується до 20 процедур лікувального масажу.

За її словами, як правило, позитивний ефект від процедур лікувального масажу відмічається після 9-10 сеансів. «За методиками лікувального масажу, перші позитивні зрушення є після 9-10 масажу», - сказала заступник голови комісії МОЗ України.

У той же час Г.СІРОШТАН підкреслила, що Ю.ТИМОШЕНКО отримує сеанси загального, а не лікувального масажу. «На думку нашого фахівця Головного управління охорони здоров’я з фізіотерапії, проводиться загальний масаж», - зауважила Г.СІРОШТАН.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Г.СІРОШТАН поінформувала, що екс-прем’єр вкотре відмовилась від обстеження комісією МОЗ.

Захист Ю.ТИМОШЕНКО продовжує наполягати на її незалежному медичному обстеженні, зокрема подав відповідного листа про допуск канадських лікарів для обстеження стану здоров’я екс-прем’єр-міністра.

Адвокати і родичі Ю.ТИМОШЕНКО неодноразово заявляли, що екс-прем’єр страждає від сильного болю у спині.