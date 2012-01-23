Лубківський пробиває безвізовий режим з Хорватією на час Євро-2012

Харків. 23 січня. УНІАН. Український місцевий організаційний комітет Євро-2012 звернувся до Міністерства закордонних справ з ініціативою запровадити безвізовий режим в’їзду на територію України для громадян Республіки Хорватія на період з 1 травня по 15 липня 2012 року.

Про це заявив керівник українського МОК Маркіян ЛУБКІВСЬКИЙ, повідомили УНІАН у прес-службі Комітету.

«Цей крок дозволить не лише учасникам та гостям турніру безперешкодно поринути в атмосферу футбольного свята, але й сприятиме поліпшенню іміджу України як господарки Євро», - вважає він.

З-поміж всіх країн-учасниць, які кваліфікувалися на чемпіонат, лише Хорватія має візовий режим з Україною. Як зауважив М.ЛУБКІВСЬКИЙ, щойно стало відомо про вихід Хорватської збірної до фінальної частини Євро-2012, МОК надіслав МЗС України листа з проханням запровадити безвізовий режим в’їзду на територію України для громадян Республіки Хорватія на період з 1 травня по 15 липня 2012 року.

Хоча фінальне жеребкування і визначило, що групові матчі Хорватія гратиме у Польщі, не виключено, що хорватська збірна вийде на наступний етап і гратиме матчі плей-офф в Україні. «Хорватія славиться чималим вболівальницьким рухом, ми звернули увагу МЗС України на потребу належної підготовки до ймовірного приїзду хорватських фанів», – зазначив М.ЛУБКІВСЬКИЙ.

Зараз українська і хорватська сторони ведуть відповідні перемовини, щоб передбачити пільгові умови для перетину кордону громадянами Хорватії.

«З іншого боку, як екс-посол України у Республіці Хорватія, я сподіваюся, що Хорватія і цього року традиційно призупинить дію візового режиму з Україною на літній період», – додав керівник українського МОК.