Німці хочуть видобувати буре вугілля на Харківщині

Харків. 24 січня. УНІАН. Німецька компанія «Шмідт» готова інвестувати 245 млн. євро в розробку Новодмитрієвського родовища бурого вугілля в Барвінківському районі Харківської області.

Про це повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації з посиланням на начальника управління паливно-енергетичного комплексу Василя БЕЗ`ЯЗИЧНОГО.

За його словами, 15 грудня 2011 року підписаний відповідний Меморандум між Харківською обласною держадміністрацією, Національною академією наук України та німецькою компанією «Шмідт», яка у своєму гарантійному листі повідомила, що вона готова фінансувати цей проект.

«Мовилося про транш у 245 мільйонів євро тільки для початку освоєння», - підкреслив В.БЕЗ`ЯЗИЧНИЙ.

Він повідомив, що на сьогодні для реалізації проекту в Барвінковому створено спільне україно-німецьке підприємство, а найближчими 2 роками планується виконати проектно-развідувальні роботи.

В.БЕЗ`ЯЗИЧНИЙ повідомив, що запаси достатньо якісного вугілля на Новодмитріївському родовищі становлять 390 млн. тонн. Це, за його словами, вистачить на 100 років інтенсивного видобутку.

За його словами, видобуте вугілля можна використовувати як паливо на ТЕЦ, окрім цього, з нього можна виробляти рідке паливо.

«У нас було декілька проектів по цьому родовищу, але до реалізації ще не приступили. Хоча це вугілля можна використовувати на будь-якій ТЕЦ, а також можна з нього виробляти рідке паливо, на яке потім перевести котельні. Річний видобуток бурого вугілля міг би дати можливість виробити близько 7 млн. тонн бензину або дизельного палива. В цілому розробляючи це родовище, близько 5 млрд. кубічних метрів газу ми теоретично зможемо замінити. Це хороший заділ для енергетичної безпеки держави», - сказав В.БЕЗ`ЯЗИЧНИЙ.

Він зазначив, що в Харківській області в цілому знаходиться 6 розвіданих родовищ вугілля.