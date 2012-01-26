Янукович привітав Добкіна з днем народження

Харків. 26 січня. УНІАН. Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ привітав голову Харківської облдержадміністрації Михайла ДОБКІНА з днем народження.

Текст вітальної телеграми оприлюднено на сайті облдержадміністрації.

«Шановний Михайле Марковичу! Щиро вітаю Вас із днем народження. Бажаю міцного здоров’я, родинного затишку, невичерпних життєвих сил та нових здобутків на ниві служіння Українському народові.

Вірю, що Ваш управлінський талант, життєва мудрість, високе сумління та відданість справі й надалі сприятимуть успішному розв’язанню актуальних проблем соціально-економічного розвитку Харківської області.

Добра й щастя Вам, успіхів у всіх добрих справах і починаннях», - йдеться у привітанні.