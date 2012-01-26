«Харьковская сирень» пройде з 10 по 13 травня

Харків. 26 січня. УНІАН. IV міжнародний кінофестиваль короткометражних фільмів «Харьковская сирень» пройде в столиці Слобожанщини з 10 по 13 травня.

Про це повідомила на прес-конференції начальник управління у справах преси та інформації Харківської облдержадміністрації, співголова кінофестивалю «Харьковская сирень» Вікторія МАРЕНИЧ.

За її словами, цього року в положення про фестиваль будуть внесені зміни, зокрема, склад його журі не буде постійним.

«Зараз ми активно доопрацьовуємо положення про фестиваль. У нього будуть внесені деякі зміни. По-перше, склад журі фестивалю буде змінюватися щорічно. По-друге, у конкурсних показах не зможуть взяти участь фільми, які виготовлені і надані студентами або родичами членів журі. Це наша позиція. Усі, хто братиме участь, повинні знаходитися в рівних умовах. Ми оцінюємо не школи і не прізвища майстрів, які є вчителями учасників, ми оцінюємо в першу чергу роботи», - сказала В.МАРЕНИЧ.

Вона повідомила, що з цього року покази конкурсних робіт будуть проводитися лише в кінотеатрі ім. Довженка.

«Після них, - зазначила В.МАРЕНИЧ, - буде проводитися обговорення робіт. Гості та члени журі, які зможуть відвідати покази, будуть давати рекомендації молодим учасникам. Такий свого роду майстер-клас буде дуже корисний і важливий для початківців кінематографістів».

За її словами, відкриття та закриття цьогорічного фестивалю планується провести в Палаці студентів Національного університету «Юридична академія ім. Ярослава Мудрого».