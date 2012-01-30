Добкін звернувся до 100 найбільших компаній світу

Харків. 30 січня. УНІАН. Харківська облдержадміністрація направила листа до 100 різних найбільших компаній світу.

Як повідомляє сайт Харківської ОДА з посиланням на заступника губернатора Юрія САПРОНОВА, у листі, який підписав голов Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН, міститься зверненя до потенційних інвесторів і партнерів розпочати бізнес на Слобожанщині.

«Ми вибрали 100 провідних компаній світу і написали їм листи, де було поставлено просте запитання: що потрібно вашій компанії для того, щоб ви відкрили представництво або штаб-квартиру в Харкові? Ми надали їм всі наші основні характеристики, наші програми по структурі економіки, наше податкове законодавство, інші наші закони. Ми готові до конструктивної розмови, готові надавати підтримку, щоб вони у нас розпочинали свій бізнес», - сказав Ю.САПРОНОВ.