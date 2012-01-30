Добкін звернувся до 100 найбільших компаній світу
Сапронов розповів про мету губернатора
Харків. 30 січня. УНІАН. Харківська облдержадміністрація направила листа до 100 різних найбільших компаній світу.
Як повідомляє сайт Харківської ОДА з посиланням на заступника губернатора Юрія САПРОНОВА, у листі, який підписав голов Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН, міститься зверненя до потенційних інвесторів і партнерів розпочати бізнес на Слобожанщині.
«Ми вибрали 100 провідних компаній світу і написали їм листи, де було поставлено просте запитання: що потрібно вашій компанії для того, щоб ви відкрили представництво або штаб-квартиру в Харкові? Ми надали їм всі наші основні характеристики, наші програми по структурі економіки, наше податкове законодавство, інші наші закони. Ми готові до конструктивної розмови, готові надавати підтримку, щоб вони у нас розпочинали свій бізнес», - сказав Ю.САПРОНОВ.