Металіст зіграв з ташкентським Пахтакором

Харків. 31 січня. УНІАН. Харківський Металіст зіграв унічию в основний час матчу на Кубок пам`яті Ахмата Кадирова з ташкентським Пахтакором.

Як повдомляє сайт ФК «Металіст», гра, що пройла у понеділок в рамках других навчально-тренувальних зборів харківського клубу в Туреччині завершилася внічию, але по пенальті виграв Пахтакор 4:3.

Першими забили узбецькі футболіти на 12-й хвилині першого тайму. Харків’яни змогли відігратися на 87-й хвилині. Узбеки порушили правила у штрафній, і гол з 11-метрового забив Девіч.

Футболісти Пахтакора були більш точними при пробиванні післяматчових пенальті.

Склад Металіста: Дишленковіч, Вільягра, Папа Гуйє, Торсигльєрі, Фініньо (Пшеничних 46), Едмар, Соса, Марлос (Девіч 63), Хав’єр, Бланко, Крістальдо.

Як повідомляв УНІАН, у першому матчі на Кубок Ахмата Кадирова в Туреччині, який відбувся 29 січня, Металіст завдав поразки бакинському Нефчі з рахунком 3:1 .

Раніше, у січні, Металіст провів перші навчально-тренувальні збори в Об’єднаних Арабських Еміратах. Команда Мирона Маркевича зіграла 4 товариські матчі і у всіх здобула перемоги. «Жертвами» Металіста стали два узбецькі клуби: Насаф (2:0) та Локомотив (4:0), а також російські Спартак (4:1) і Динамо (4:2). Загальний рахунок забитих і пропущених мячів 14:3.