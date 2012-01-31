В Харківській області збільшилася кількість підприємців

Харків. 31 січня. УНІАН. У Харківській області збільшилася кількість підприємців.

Про це повідомили кореспондента УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації з посиланням на заступника губернатора Юрія САПРОНОВА.

Він поінформував, що, за підсумками 2011 року, в Україні свою реєстрацію ліквідували 245 тис. 83 підприємства, подали заяви на реєстрацію 176 тис. 728 осіб. Чистий відтік у масштабах країни близько 70 тис. осіб.

«Харківська область - одна з семи областей України, де зареєстровано приріст суб`єктів підприємницької діяльності на 501 особу», - сказав Ю.САПРОНОВ.

Віце-губернатор зазначив, що сприяє розвитку бізнесу в регіоні Харківський регіональний фонд підтримки підприємництва (директор Денис ТКАЧОВ), який є одним з основних виконавців Програми сприяння розвитку малого підприємництва в Харківській області на 2011-2015 роки.

За словами Ю.САПРОНОВА, у 2011 році Фондом було проведено конкурс на отримання безвідсоткових мікрокредитів для реалізації бізнес-планів із загальним бюджетом близько 700 тис. грн., проведено 41 захід для підприємців Харкова та області, в тому числі 18 відкритих навчальних семінарів із залученням фахівців державних і комерційних структур, відео-інтернет-семінар «Нові правила спрощеної системи оподаткування», три зустрічі у форматі «Лабораторія успіху».