Харків. 31 січня. УНІАН. На підготовку Харкова до Євро-2012 витрачено майже 10,4 млрд. грн.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації з посиланням на заступника губернатора Юрія САПРОНОВА.

За його даними, з них кошти державного бюджету становлять 3,14 млрд. грн. (29% від загальних витрат); обласного та міського бюджету - 1,03 млрд. грн. (10%); кошти інвесторів - майже 6,4 млрд. грн. (61%), у тому числі кошти DCH (група компаній Олександра ЯРОСЛАВСЬКОГО) - 2,4 млрд. грн. (23% від загальних витрат або 34,6% від витрат інвесторів).