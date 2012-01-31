У квартирі Авакова проводиться обшук – прес-секретар

Харків. 31 січня. УНІАН. У квартирі екс-губернатора Харківщини Арсена АВАКОВА проводять обшук.

Про це кореспондента УНІАН повідомила прес-секретар А.АВАКОВА Наталія СТАТІВКО.

За її словами, сьогодні зранку квартиру А.АВАКОВ у будинку по вулиці Дружби Народів, 279, у якій екс-губернатор не проживає близько двох років, заблокували двоє бійців спіцпідрозділу «Сокіл», до приміщення також зайшли троє людей у штатському.

Н.СТАТІВКО наголосила, що люди не представилися та жодним чином не коментують мету свого прибуття та дії, які вони вчиняють. Крім цього, за її словами, до приміщення квартири не впустили ані адвокатів, ані журналістів.

«Не пустили навіть адвокатів, роблять обшук без господарів і адвокатів», - сказала вона.

Н.СТАТІВКО припустила, що обшук у квартирі А.АВАКОВА проходить в рамках порушеної проти екс-губернатора кримінальної «за перевищення службових повноважень і влади, що спричинили тяжкі наслідки».

У Відділі зв’язків із громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області УНІАН спрямували за коментарями до прокуратури Харківської області. Однак прес-служба прокуратури Харківської області не прокоментувала подію.

Як повідомляв УНІАН, 26 січня прокуратура Харківської області порушила кримінальну справу стосовно Арсена АВАКОВА за ч.3 статті 365 (перевищення службових повноважень і влади, що спричинили тяжкі наслідки). За словами начальника управління прокуратури Олександра БАБІКОВА, санкція ч.3 статті 365, за якою порушено кримінальну справу проти А.АВАКОВА, передбачає позбавлення волі на термін від 7 до 10 років.

За результатами перевірки прокуратурою області 11 січня 2012 р. було порушено кримінальну справу стосовно колишніх службових осіб Харківської облдержадміністрації та Головного управління Держкомзему в Харківській області за фактом незаконного відчуження упродовж 2009 р. земель державної власності шляхом зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, та за фактом службового підроблення за ознаками складу злочину, передбаченого ч.2 статті 364, ч.2 статті 366 ККУ. За інформацією начальника Головного юридичного управління ХОДА Костянтина ПРОКОП’ЄВА, через незаконні дії службових осіб Харківської облдержадміністрації та Головного управління Держкомзему в Харківській області у 2009 р. було незаконно змінено цільове призначення земель державної власності сільськогосподарського призначення (рілля) загальною площею майже 55 гектарів вартістю понад 5,5 млн. грн. Державні акти, на підставі яких одне з товариств з обмеженою відповідальністю набуло право власності на земельні ділянки з незаконно зміненим цільовим призначенням, підписані особисто колишнім головою Харківської облдержадміністрації Арсеном АВАКОВИМ.