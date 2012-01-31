Колесников високо оцінив внесок Ярославського у підготовку до Євро-2012

Харків. 31 січня. УНІАН. Віце-прем`єр-міністр України Борис КОЛЕСНИКОВ високо оцінив внесок бізнесмена Олександра ЯРОСЛАВСЬКОГО у підготовку до Євро-2012.

Свою оцінку Б.КОЛЕСНИКОВ дав на прес-конференції, присвяченій підготовці України до фінальної частини Чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Віце-прем`єр висловив переконання, що Україна є прикладом широкого та ефективного використання моделі приватно-державного партнерства.

«Ніде в Європі немає стільки приватних стадіонів та стадіонів зі змішаною формою власності. Величезне спасибі за стадіон донецькому «Шахтарю» і особисто Рінату АХМЕТОВУ, а також пану ЯРОСЛАВСЬКОМУ за харківський стадіон і харківський аеропорт», - сказав Б.КОЛЕСНИКОВ.

Він окремо підкреслив, що і стадіон, і аеропорт у Харкові повністю готові до прийому турніру.

«Харківський стадіон, - наголосив Б.КОЛЕСНИКОВ, - це приклад ефективної співпраці держави, місцевої влади та приватного інвестора. Всі недоробки усунені за допомогою держави і пана ЯРОСЛАВСЬКОГО. Стадіон готовий на 100%».

«Харківський аеропорт, - додав віце-прем’єр, - готовий. Тут і вклад пана ЯРОСЛАВСЬКОГО, і держави, яка побудувала злітно-посадкову смугу. Якщо б не було Євро-2012, то в Харкові не було б такого аеропорту».

Довідка УНІАН. Міжнародний аеропорт «Харків» - один з ключових об`єктів столиці Слобожанщини, що реконструюються у рамках підготовки до проведення фінальної частини Чемпіонату Європи з футболу 2012 року. Проект стартував 1 квітня 2008 р., коли компанія «Нью Системс АМ» (група DCH, власник - відомий український бізнесмен, генеральний інвестор і координатор підготовки Харкова до Євро-2012, Олександр ЯРОСЛАВСЬКИЙ) виграла конкурс на довгострокову оренду цілісного майнового комплексу харківського аеропорту. Реконструкція МА «Харків» здійснюється у форматі приватно-державного партнерства. Загальна сума інвестицій О.ЯРОСЛАВСЬКОГО у проект становить 107,2 млн. дол. (аеровокзальний комплекс і прилегла територія). Сума фінансування, виділеного з державного бюджету на реконструкцію аеродромного комплексу (включаючи будівництво аеродромно-диспетчерський башти) - 191,3 млн. дол.

Стадіон «Металіст» до Євро-2012 (38,6 тис. глядацьких місць) урочисто відкрито 5 грудня 2009 р. Стадіон реконструйований у форматі приватно-державного партнерства: 30% загальної суми вкладень становлять приватні інвестиції О.ЯРОСЛАВСЬКОГО, 70% - бюджетні кошти. Загальна сума запланованих в реконструкцію стадіону інвестицій - 95,3 млн. дол. На сьогодні фактично вкладено 92,1 млн. дол. (О.ЯРОСЛАВСЬКИЙ - 28,8 млн. дол. (100%), дербюджет - 43,4 млн. дол. (100%), місцеві бюджети - 20 млн. дол. (80%).

За реконструцію харківського ОСК «Металіст», який готується до Євро-2012, творчий колектив авторів реконструкції удостоєний Державної премії України в галузі архітектури 2011 р.

На знімках: (угорі) стадіон «Металіст»; (внизу) Міжнародний аеропорт «Харків».

Фото Андрія КРАВЧЕНКА