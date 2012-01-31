У Харкові призупиняються заняття у школах

Харків. 31 січня. УНІАН. У харківських школах через сильне похолодання та вітер з 1 лютого призупиняються заняття.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі Харківської міської ради з посиланням на директора Департаменту освіти Харківської міської ради Ольгу ДЕМЕНКО, відповідне розпорядження підписав Харківський міський голова Геннадій КЕРНЕС.

«Зазвичай ми припиняємо заняття для молодших класів за мінус 20 градусів, для старшої школи - за мінус 24 градусів. Але оскільки сильний вітер посилює вплив низької температури на організм, то зараз вирішено призупинити заняття для всіх», - сказала О.ДЕМЕНКО.

Вона зазначила, що дитсадки працюватимуть у звичайному режимі.

Заняття в харківських школах призупинено до особливого розпорядження міського голови.