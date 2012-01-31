Суд у США залишив тренера Правилова під вартою

Харків. 31 січня. УНІАН. Суд в американському штаті Пенсільванія залишив під вартою українського тренера, президента харківського хокейного клубу-школи «Дружба-78» Івана ПРАВИЛОВА, який звинувачується у розтлінні 14-річного підлітка з цього клубу.

Як повідомив кореспонденту УНІАН тренер «Дружби-78» Володимир ЄРЬОМІН, він особисто спілкувався телефоном з українськими дипломатами в США та іншими тренерами команди «Дружба-78», яка тренується у Сполучених Штатах для участі в Чемпіонаті світу серед дитячих клубних команд у Квебеку (Канада) в лютому 2012 р.



За словами В.ЄРЬОМІНА, перше засідання суду відбулося 27 січня, наступне має пройти в середу, 1 лютого. «Мені повідомили, що робляться відповідні кроки, аби звільнити ПРАВИЛОВА під заставу», - сказав В.ЄРЬОМІН.

Він також сказав, що зі спілкування з тренерами і дипломатом йому стали відомі слова І.ПРАВИЛОВА, які президент «Дружби-78» вимовив у ході першого засідання суду своїм спірозмовникам з України: «стався злий жарт з боку цих хлопців».

В.ЄРЬОМІН також повідомив, що за цей час тренерам і батькам хокеїстів з команди «Дружба-78» у Харкові стали відомі деякі подробиці події у США, за наслідками якої було порушено кримінальну справу щодо І.ПРАВИЛОВА.

В.ЄРЬОМІН тренує «Дружбу-78» (юнаки 1995-1997 р.н.), і зі своєю командою повернувся в Україну на початку січня зі США, де проходили її спортивно-тренувальні збори. Тренер розповів, що останніми днями він продовжує спілкувався з батьками підлітків, «з якими сталася істрорія», а також з батьками хокеїстів старшої групи (1995-1997 р.н.), які продовжують тренування у Сполучених Штатах з метою підготовки до чемпіонату України.

За словами В.ЄРЬОМІНА, висновок можна зробити такий: вночі у квартирі в передмісті Філадельфії Елкінс Парк (Elkins Park) разом з Іваном ПРАВИЛОВИМ перебували не 2 підлітки, як описувала події преса, а ціла група спортсменів. «Там, крім ПРАВИЛОВА, були 5 юних хокеїстів з «Дружби-78» та ще однин тренер. Це свого роду «відомча квартира», яка надана в користування українському клубові американськими партнерами. Ця квартира має дві кімнати, двері не зачиняються, і всі присутні фактично бачать, що відбувається навколо. Хлопці, які не є фігурантами справи, розповіли своїм батькам, що вони дуже здивовані, не вірять у те, про що пишуть ЗМІ, а саму ситуацію характеризують не інакше, як «маячнею», - сказав В.ЄРЬОМІН.

За його словами у Харкові клуб, батьки та тренери чекають завершення справи і «сподіваються, що виникло прикре непорозуміння».

Як повідомляв УНІАН, наприкінці січня ЗМІ з посиланням на Associated Press (АР) поінформували про те, що прокуратура США офіційно пред`явила українському тренеру з хокею Івану ПРАВИЛОВУ звинувачення в розтлінні 14-річного хлопчика. На цей час команда з молодших хокеїстів «Дружба-78» (1999-2000 рр.) перебуває в США на запрошення І.ПРАВИЛОВА й тренується для участі в Чемпіонаті світу серед дитячих клубних команд (у віці до 13 років), який повинен пройти в Квебеку (Канада) в лютому 2012 р. Команда складається з близько 25 юних хокеїстів, до неї входять ще декілька підлітків із інших міст України.

20 січня в іноземних ЗМІ з’явилася інформація, що І.ПРАВИЛОВА заарештували в США за підозрою в педофілії. 48-річного тренера звинувачують в тому, що під час поїздки по США він вчинив дії сексуального характеру стосовно 14-річного хлопчика. За повідомленням ІА Associated Press, яке посилається на судові документи, два хлопці дали однакові свідчення. Згідно з їхніми заявам, вночі 3 січня хлопці та І.ПРАВИЛОВ перебували в квартирі в передмісті Філадельфії Елкінс Парк (Elkins Park), приїхавши до Пенсільванії з Делаверу. Тренер поклав руку на геніталії одного з них. За інформацією ЗМІ, коли І.ПРАВИЛОВ дізнався про те, що хлопець поскаржився на домагання, він, згідно з матеріалами справи, пригрозив і вдарив його.

Довідка УНІАН. «Хокейний клуб-школа «Дружба-78» Івана Правилова» («Ivan Pravilov`s Unique Hockey School») створений у 1982 р. в Харкові. І.ПРАВИЛОВ є засновником, президентом і головним тренером клубу. У 1992 р. в Канадському місті Квебек «Дружба-78» стала чемпіоном світу в категорії PeeWee серед клубних команд (гравці віком до 14 років). Команда є багаторазовим чемпіоном України, переможцем перших юнацьких ігор України 1995 р., а також переможцем понад 30 міжнародних юнацьких турнірів у Росії, Чехії, Німеччині, США, Канаді та Мексиці. Тренування дітей проходять виключно за методикою І.ПРАВИЛОВА. Сьогодні в клубі «Дружба-78» займається понад 80 дітей 1995 - 2003 р.н. Групи 1995-1997 р.н. та 1999 - 2001 р.н. беруть участь у чемпіонаті Україні. Хлопці у старшому віці проходять тренерську практику. Восени в 2005 році близько 20 юних вихованців «Дружби-78» виїхали з України для продовження навчання в приватних коледжах США.

Серед випускників школи І.ПРАВИЛОВА в США значиться литовець Дайнюс ЗУБРУС. Він поїхав грати за океан у 17 років і виступав, зокрема, за клуби «Вашингтон Кепіталз», «Філадельфія Флайерз», а нині є форвардом «Нью-Джерсі Девілз». У НХЛ (NHL) Д.ЗУБРУС зіграв 1000 матчів і забив 200 шайб, що є одним з найкращих показників у американському та канадському хокеї.