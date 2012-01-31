В харківській «Батьківщині» вірять, що Аваков повернеться в Україну

Харків. 31 січня. УНІАН. У харківській «Батьківщині» переконані, що екс-губернатор Харківщини, керівник облорганізації партії ВО «Батьківщина» Арсен АВАКОВ, який зараз перебуває за кордоном, повернеться в Україну.

Упевненість щодо цього, відповідаючи на питання кореспондента УНІАН про можливість повернення А.АВАКОВА в Україну після порушення проти нього кримінальної справи, висловила керівник фракції «Батьківщина» в Харківській обласній раді Людмила БЄЛОВА.

«Я гадаю, що він обов’язково повернеться. Знаючи про великий інтерес суспільства та преси та знаючи Арсена Борисовича, я думаю, що він не буде відмовчуватися. Я абсолютно впевнена в тому, що він про це скаже сам. Я думаю, що він повернеться», - сказала Л.БЄЛОВА.

При цьому вона не відповіла на питання, коли саме А.АВАКОВ повернеться в Україну.

За даними Л.БЄЛОВОЇ, за кордоном екс-губернатор Харківщині займається гуманітарними проектами, пов’язаними із діяльністю його благодійного фонду «Ренесанс».

Як повідомляв УНІАН, 26 січня прокуратура Харківської області порушила кримінальну справу стосовно А.АВАКОВА за ч.3 статті 365 (перевищення службових повноважень і влади, що спричинили тяжкі наслідки). За словами начальника управління прокуратури Олександра БАБІКОВА, санкція ч.3 статті 365, за якою порушено кримінальну справу проти А.АВАКОВА, передбачає позбавлення волі на термін від 7 до 10 років. Екс-губернатора підозрюють у причетності до незаконної зміни цільового призначення та передачі у власність 55 га державних земель вартістю понад 5,5 млн. грн.

Сьогодні в квартирах А.АВАКОВА в Харкові правоохоронці проводили слідчі дії.