Авакова оголошено у міжнародний розшук

Харків. 31 січня. УНІАН. Колишнього голову Харківської облдержадміністрації Арсена АВАКОВА оголошено в міжнародний розшук.

Як передає кореспонлдент УНІАН, про це йдеться у повідомлнні, розміщеному на офіційному сайті прокуратури Харківської області.

«31 січня 2012 року, - йдеться у повідомленні, - колишнього голову Харківської обласної державної адміністрації АВАКОВА А.Б. притягнуто як обвинуваченого у кримінальній справі, порушеній 26 січня 2012 року прокуратурою області стосовно нього за фактом перевищення влади та службових повноважень за ч.3 ст. 365 КК України.

Згідно з повідомленням прокуратури, «цього ж дня його оголошено в міжнародний розшук та за поданням слідчого прокуратури Харківської області Червонозаводським районним судом м. Харкова йому обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту».

31 січня 2012 року слідчими слідчо-оперативної групи прокуратури області спільно з УБОЗ ГУМВСУ в області на підставі постанов суду проводяться обшуки за місцем проживання та реєстрації АВАКОВА А.Б., повідомляє прокуратура.