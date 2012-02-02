У США вважають незаконним ув'язнення Тимошенко

Харків. 2 лютого. УНІАН. Голова підкомітету з європейських справ міжнародного комітету Сенату США Джин Шахін вважає незаконним тюремне ув`язнення колишнього прем`єр-міністра України Юлії Тимошенко.

«Подальше тюремне ув`язнення Юлії Тимошенко на підставі сумнівних, політично мотивованих звинувачень є неприйнятним і суперечить принципам вільної та прозорої системи», - йдеться в заяві Шахін.

У середу підкомітет провів слухання, присвячені ситуації в Україні. На слуханнях виступила донька Тимошенко Євгенія.

«Мою матір незаконно посадили у в`язницю. Режим, який намагається зламати її, знущається над нею вже шість місяців», - наводить її слова РІА «Новости».