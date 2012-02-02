Губернатор перевірив, чи не мерзнуть в районах

Харків. 2 лютого. УНІАН. Сьогодні під час робочої поїздки голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН ознайомився з роботою пунктів обігріву у Вовчанському районі, повідомляє сайт ОДА.

Як поінформували співробітники пункту, протягом доби по допомогу звертається у середньому 12 людей. Протягом сьогоднішнього дня пункт обігріву відвідало 18 осіб.

Гуернатор зазначив, що в Харківській області згідно за планом дислокації розгорнуті всі заплановані пункти обігріву. «Специфіка така, що здебільшого люди без певного місця проживання концентруються в Харкові, і пункти, що знаходяться там, користуються підвищеним попитом. У сільській місцевості люди також звертаються по допомогу, але в набагато меншій кількості. Враховуючи, що навіть одне врятоване життя варте того, щоб проводити цю роботу, пункти обігріву працюватимуть до закінчення морозів», – сказав М.ДОБКІН.

Він також повідомив, що в області вживаються заходи з виявлення людей, що потребують допомоги: «Наші шляховики за своєю ініціативою створили бригади, які курсують по основних магістралях області і надають допомогу водіям, автомобілі яких зламалися. Вчора вночі така допомога була надана трьом автомобілістам, сьогодні – п’ятьом. У той же час співробітники міліції та МНС патрулюють вулиці і перевіряють місця, де можуть перебувати люди, яким необхідна допомога».

За даними прес-служби ХОДА, згідно з наказом Міністерства соціальної політики України, Харківською облдержадміністрацією та райдержадміністраціями розроблено плани заходів з соціального захисту бездомних громадян та осіб, звільнених з місць позбавлення волі, в зимовий період. План відповідних заходів ХОДА затверджено розпорядженням голови облдержадміністрації від 25 листопада 2011 р. В усіх районах області установлені намети для обігріву бездомних та роздачі одягу й гарячої їжі. Вони розташовані в місцях, де найчастіше перебувають такі громадяни, зокрема біля вокзалів та автостанцій. На даний момент в області працює 92 таких пункти.

На знімку: безпритульний рятується від холоду в одному з пунктів обігріву в Харкові.

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