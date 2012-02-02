Держава інвестувала в Харківську область понад 1 млрд. грн. - Добкін

Харків. 2 лютого. УНІАН. Сума інвестицій держави в Харківську область у 2011 році становить понад 1 млрд. грн.

Як повідомили кореспондента УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, про це сьогодні в ході робочої поїздки до Вовчанського району повідомив губернатор Михайло ДОБКІН.

«У 2011 році НАК «Нафтогаз Україна» профінансував потреби області на 100 млн. грн. Ще 120 млн. грн. були отримані у вигляді субвенцій з державного бюджету. А якщо додати ще фінансування міністерських програм, зокрема, будівництво доріг та вивезення пестицидів, то в цілому сума інвестицій держави в наш регіон становить понад 1 мільярд гривень. Упевнений, що цього року обсяг фінансування не зменшиться, а навіть стане більшим», - сказав М.ДОБКІН.