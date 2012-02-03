Питання протидії хакерським атакам винесуть на засідання РНБО – Семиноженко

Харків. 3 лютого. УНІАН. Питання організації ефективної протидії хакерським атакам на урядові інформаційні ресурси може бути винесене на засідання Ради національної безпеки та оборони України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Харкові сказав голова Національного агентства з питань науки, інновацій та інформатизації України Володимир СЕМИНОЖЕНКО.

«Звичайно, це може бути питанням. Країна, яка входить у п’ятірку виробників найцікавішого ІТ-продукту повинна набагато потужніше займатися своїм національним ринком», - сказав він.

В.СЕМИНОЖЕНКО наголосив, що українські спеціалісти здатні ефективно протистояти атакам на інформресурси. «Організації, які відповідають за безпеку наших інформаційних систем, повинні знаходитися в більшому тонусі та завчасно приймати свої дії. Можливості в нас є», - сказав він.

На думку В.СЕМИНОЖЕНКА, Україна повинна уважніше ставитися до інформаційних баз, які являють собою елементи національної безпеки. «Харкерська атака – це порушення норм права, коли вона організовується кимось, а з іншого боку – це зайвий раз нас підтримує в тонусі, щоб ми були готовими захищати ті бази, які представляють собою елементи національної безпеки», - сказав він.

Як повідомлялося, вчора фактично не працювали офіційні сайти Міністерства внутрішніх справ, Конституційного Суду, Національного банку, Служби безпеки України, то сьогодні проблематично завантажується й оновлюється лише сайт СБУ. Збій у їхній роботі пов’язується з організованими хакерськими атаками.

Проблеми з роботою сайтів органів влади почалися після того, як правоохоронці 31 січня закрили найбільший український портал файлообміну Ех.ua. На ресурсі Ех.ua усі бажаючі могли безкоштовно завантажувати фільми, музику, програмне забезпечення. У відповідь у соціальних мережах з’явилися заклики атакувати сайти державних органів України. При цьому власники Ех.ua заявили, що не мають відношення до хакерських атак, і закликали своїх прихильників не порушувати закон.