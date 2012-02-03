У другому півріччі запрацює «електронний уряд»

Харків. 3 лютого. УНІАН. У другому півріччі 2012 року Кабінет міністрів України перейде на електронну систему обміну даними.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку на брифінгу в Харкові висловив голова Національного агентства з питань науки, інновацій та інформатизації України Володимир СЕМИНОЖЕНКО.

«Нарешті отримав розвиток проект «Електронний уряд», і зараз іде електронний обмін між усіма міністерствами та відомствами в тестовому режимі. Ми сподіваємося, що в другому півріччі ми відійдемо від традиційного паперового ухвалення рішень і перейдемо на нову сучасну систему», - сказав В.СЕМИНОЖЕНКО.