Аварія в Зміївському районі ліквідована - ОДА

Харків. 4 лютого. УНІАН. Аварія в Зміївському районі, внаслідок якої були знеструмлені 4 налелені пункти, повністю ліквідована.

Про це повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації з посиланням на першого заступника губернатора Валентина ДУЛУБА.

За його даними, у п’ятницю, 3 лютого, о 21.30 «аварія на трансформаторній підстанції ПС-110/6 кВт в Зміївському районі була повністю ліквідована».

«Всі 4 населених пункти (села Геївка, Суха Гомільша, Нижній Бишкин та Черкаський Бишкин Зміївського району) підключені до постійного електропостачання. 8 дизельних підстанцій, наданих комунальними підприємствами міста Харкова та службами МНС, відключені і повернені», - повідомив М.ДУЛУБ.

Як повідомляв УНІАН, 2 лютого о 21.20 сталася пожежа на електричній трансформаторній підстанції в селі Геївка Зміївського району. Внаслідок пожежі були знеструмлені 4 населені пункти: села Геївка, Суха Гомольша, Нижній Бишкин та Черкаський Бишкин із загальною чисельністю 977 мешканців (394 домоволодіння), а також Нижньобишкинська школа.