У Харкові вшанували пам’ять воїнів-афганців

Харків. 15 лютого. УНІАН. У Харкові з нагоди Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав і 23-ї річниці виведення військ з Афганістан біля Меморіального комплексу загиблим в Республіці Афганістан відбувся молебень та покладання квітів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, в заході взяли участь губернатор Михайло ДОБКІН, голова облради Сергій ЧЕРНОВ, Харківський міський голова Геннадій КЕРНЕС, заступники губернатора Василь ХОМА та Євген САВІН.

М.ДОБКІН наголосив, що пам’яті військовослужбовців, загиблих на території інших держав, сьогодні приділяється належна увага з боку всіх органів влади.

«Я хочу звернутися до всіх, хто разом з нами прийшов сьогодні вшанувати пам’ять тих людей, які у далеких 80-х і 70-х роках минулого століття, виконуючи наказ Батьківщини, боролися на чужій землі і захищали інтереси колись потужної держави. У 1989 році 15 лютого вийшли останні представники військ Радянського союзу з Афганістану. Тим самим була поставлена крапка в тій страшній війні, яка забирала життя зовсім ще юних хлопців з далекого географічно до Афганістану Радянського Союзу. Мені дуже приємно, що через багато років сьогодні в цей парк приходять люди, віддають данину пам’яті і поваги тим, хто не повернувся і тим, хто сьогодні згадує своїх бойових товаришів», - сказав М.ДОБКІН.

Також у покладанні квітів та молебні взяли участь духівництво, представники громадських організацій, воїни-інтернаціоналісти, сім’ї та родичі загиблих.

Крім цього, сьогодні у Малому залі Будинку рад відбудеться урочистий прийом воїнів-афганців та учасників локальних війн. Керівництво облдержадміністрації вручить ветеранам збройних конфліктів почесні грамоти.