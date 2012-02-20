Харків. 20 лютого. УНІАН. Відбулося чергове заняття в Школі юного журналіста.

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, у черговому занятті Школи, яке відбулося в суботу, 18 лютого, взяли участь 35 старшокласників із 18 районів Харківської області.

Як наголосила начальник управління у справах преси та інформації, заслужений журналіст України Вікторія МАРЕНИЧ, все більше дітей з районів Харківської області виявляють інтерес до Школи.

«Школа працює вже другий рік. У нас заняття відбуваються в навчальному році, тобто, ми починаємо заняття у вересні, але проблема в тому, що на кожне заняття хочуть записатися нові люди. Ми пояснюємо, що ми у вересні проводимо набір, після чого триває навчальний процес за певним планом, розрахованим на вже отримані дітьми в процесі навчання знання та навички. Тому ми просимо і батьків, і дітей потурбуватися про запис до нас у вересні, щоб потім кожен місяць приїжджати і отримувати нові знання, нову інформацію, які ми можемо їм дати», - сказала В.МАРЕНИЧ.