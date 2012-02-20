Німецькі лікарі не ставили Тимошенко точного діагнозу - ЗМІ

Харків. 20 лютого. УНІАН. Лікарі з Німеччини, які приїжджали до Качанівської колонії обстежувати екс-прем`єра Юлію Тимошенко, не ставили їй точного діагнозу і не давали рекомендацій по лікуванню.

Як в інтерв`ю ТСН пояснив німецький професор, голова виконавчої влади клініки «Шаріте» в Берліні Карл Макс Айнгопль, остаточних висновків щодо стану здоров`я Тимошенко ще немає.

Те, що німецькі лікарі лишили у славнозвісному білому конверті після обстеження Тимошенко, виявилося лише чернеткою.

«Ми написали вручну (не на комп`ютері) тимчасовий висновок, в якому ми назвали дуже приблизний діагноз. Також щодо терапії ми написали дуже загальні напрямки», - каже Айнгопль.

Окрім того, потрібні подальші обстеження і результати попередніх обстежень.

«Ми їх ще отримаємо - українська сторона пообіцяла надати. І лише після цього ми зробимо остаточні висновки», - наголосив він.

Професор Айнгопль пообіцяв, що вони з`являться наступного тижня. І натякнув на скандал.

«Ми не можемо повністю погодитися з тим, про що я зараз дізнаюся з українських медіа. Деякі пункти цих декларацій ми з певністю будемо змушені спростовувати», - сказав Карл Макс Айнгопль.

На знімку: Карл Макс АЙНГОПЛЬ на брифінгу в аеропорту Харкова, 14 лютого.

Фото Володимира КРАВЧЕНКА