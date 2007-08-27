На Харківщині вогнем знищено 150 га лісу

Харків. 27 серпня. УНІАН. За період тривалої спеки в Харківській області пожежами знищено 150 га лісу.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації з посиланням на начальника Головного управління з питань надзвичайних ситуацій Володимира Росоху,

загалом у лісових масивах області відбулося 469 пожеж, у тому числі 29 - в останній тиждень.

За його даними, внаслідок цього було знищено 150 гектарів лісу.

У зв`язку з цим перший заступник губернатора Володимир БАБАЄВ дав відповідні доручення головам райдержадміністрацій, обласним управлінням МЧС і ДАІ, а також "Харківлісу".

За даними прес-служби, на цей час проводяться додаткові перевірки лісових масивів, організовано чергування, перевірена боєготовність усіх пожежних підрозділів і техніки, яка повинна бути задіяна при гасінні таких пожеж.

На даний час велика пожежа була зафіксована лише в Ізюмському лісовому господарстві, яку вдалося завчасно ліквідувати. Внаслідок цієї пожежі згоріло 12 гектарів лісу, повідомили у прес-службі.