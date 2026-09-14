Україна отримає від Світового банку кошти для виплати пенсій: яка сума

Кошти надаються під гарантії уряду Канади.

Україна найближчим часом отримає 841 мільйон долара бюджетної підтримки від Світового банку під гарантії уряду Канади, повідомив прем’єр-міністр Сергій Корецький.

За його словами, кошти надаються в межах проєкту PEACE in Ukraine. Вони будуть спрямовані на відшкодування видатків державного бюджету на пенсійні виплати.

"В умовах дефіциту бюджету та розбалансування державних фінансів це надзвичайно важлива і своєчасна підтримка", - зазначив прем’єр.

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Дефіцит бюджету України – головні новини

Уряд уже почав обмежувати бюджетні видатки через проблеми з фінансуванням та не виключає затримок із виплатами зарплат у державному секторі, заявив міністр фінансів Сергій Марченко. За його словами, Мінфін вже відтермінував усі видатки, які не є першочерговими та не стосуються сектору безпеки і оборони або соціальної сфери, на кінець року.

Голова бюджетного комітету Верховної Ради Роксолана Підласа повідомила, що за перші вісім місяців 2026 року внутрішні доходи виявилися нижчими за план на 1,35 мільярда доларів. За її словами, щоденні витрати на війну цього року зросли до приблизно 190 млн доларів порівняно зі 140 млн доларів у 2024 році через інфляцію, збільшення чисельності військ, зростання соцвиплат сім’ям загиблих та більших витрат боєприпасів.

Видання The New York Times повідомляло, що європейські партнери України не очікували на такий великий дефіцит бюджету і ставлять під сумнів, чи ефективно витрачаються кошти, або чи не перебільшуються потреби.

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