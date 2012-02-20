Завтра на сході вдень 0-5° морозу

Харків. 20 лютого. УНІАН. Завтра, 21 лютого, в Україні очікується невеликий сніг та послаблення морозу.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, без опадів буде лише вдень у західних та північних областях.

На дорогах ожеледиця; у південних, східних областях та в Криму місцями туман. Вітер південно-східний з переходом на західний, 3-8 м/с.

Температура вночі 4-9° морозу, у східних областях та на Прикарпатті 11-16°, в Карпатах 19-24° морозу, вдень 0-5° морозу; у південній частині вночі 1-6° морозу, вдень 1-6° тепла.

У Києві та Київській області завтра хмарна погода з проясненнями. Вночі та вранці невеликий сніг, вдень без опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер західний, 3-8 м/с.

Температура вночі по області 4-9°, вдень 0-5° морозу; у Києві вночі 5-7°, вдень 0-2° морозу.