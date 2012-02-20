Власенко заявляє, що його невмотивовано не допускають до Тимошенко

Харків. 20 лютого. УНІАН. Адвокат екс-прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО Сергій ВЛАСЕНКО заявляє, що його незаконно не допускають до підзахисної.

Як передає кореспондент УНІАН, про це С.ВЛАСЕНКО заявив під час брифінгу перед Качанівською виправною колонією Харкова, де відбуває покарання Ю.ТИМОШЕНКО.

Він нагадав, що у п’ятницю 17 лютого в другій половині дня керівництво Качанівської колонії «з незрозумілих причин» не допустило його до Ю.ТИМОШЕНКО. «Аргументація звучала таким чином: сьогодні ви вже один раз були, другий раз ми вас не пустимо», - зазначив С.ВЛАСЕНКО, говорячи про пояснення, які він отримав під час намагання пройти на зустріч із Ю.ТИМОШЕНКО.

За словами адвоката, сьогодні в першій половині дня протягом двох годин його також не допускали до засудженої. «Сьогодні мене не допускали до ТИМОШЕНКО протягом двох годин з незрозумілих причин. Після чергової розмови з начальником колонії паном ПЕРВУШКІНИМ мені вдалося потрапити до Юлії Володимирівни, з нею переговорити», - сказав С.ВЛАСЕНКО.

При цьому він зауважив, що його підзахисну не попереджають про те, що скасовуються зустрічі з адвокатом.

С.ВЛАСЕНКО підкреслив, що, згідно зі статтею 24 Кримінально-виконавчого кодексу України, він як народний депутат має право безперешкодно «з метою здійснення парламентського нагляду» проходити на територію Качанівської колонії.

«Стаття 24 Кримінально-виконавчого кодексу зобов’язує керівництво колонії допускати безперешкодно, без будь-яких додаткових дозволів у тому числі народних депутатів в усі приміщення Качанівської колонії, а, по-друге, ця стаття не містить жодних обмежень, можу я один раз заходити чи сто, чи тільки троє народних депутатів чи сто. Вона не говорить про те, що ви не можете заходити після обіду, припустимо. Тобто в будь-який час народний депутат має право зайти на територію Качанівської колонії, потрапити в будь-яке приміщення з метою здійснення парламентського контролю. Однак на території Качанівської колонії ця норма не діє або діє частково», - сказав С.ВЛАСЕНКО.

Він наголосив, що недопущення його до Ю.ТИМОШЕНКО чинить перепони ознайомленню з матеріалами кримінальної справи. «А в суді в подальшому нам будуть вказувати, що ми мали можливість нормально ознайомлюватися з матеріалами справи, хоч мене через день не допускають», - обурився С.ВЛАСЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, Київський районний суд Харкова 9 лютого обмежив термін ознайомлення колишнього прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО та її захисників з матеріалами кримінальної справи про зловживання на посаді керівника корпорації Єдині енергетичні системи України до 28 березня.