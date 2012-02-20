Кожна 7 книга України друкується в Харкові - Маренич

Харків. 20 лютого. УНІАН. У 2011 році в Харківській області було видано понад 3,5 тис. найменувань книг.

Про це повідомила сьогодні на прес-конференції начальник управління у справах преси та інформації ХОДА Вікторія МАРЕНИЧ.

Вона зазначила, що за кількістю виданих книг Харківщина, як і раніше, посідає лідируючі позиції серед інших регіонів .

«У 2010 році було видано понад 45 мільйонів книг в Україні, з них по Харківській області загальний тираж надрукованих книг становив близько 19 мільйонів примірників. У 2011 році в нашій області було надруковано близько 13 мільйонів примірників. Це якщо говорити про загальну кількість, якщо ж подивитися по друкованих одиницях, тобто за переліком найменувань, то в 2011 році всього в Україні було надруковано трохи більше 20 тисяч книг, з них у Харківській області - понад 3,5 тисячі. Тобто, можна підрахувати, що кожна 6-7 книга друкується в Харкові», - передає слова В.МАРЕНИЧ сайт облдержадміністрації.

В.МАРЕНИЧ відмітила, що у зв`язку зі стрімким ростом популярності електронних книг книговидавці стали більше уваги приділяти не кількості книг, а якості, оскільки тільки якістю видання можна залучити сучасного читача до паперової книги.

«Ми на сьогоднішній день відходимо від гонитви за кількісними показниками, тому що будь-яку книгу можна прочитати в Інтернеті. Але якісна книга з хорошими ілюстраціями буде жити завжди, бо це зовсім інший світ, в який входить читач», - сказала В.МАРЕНИЧ.

На знімку: Вікторія МАРЕНИЧ і директор харківського видавництва «Ранок» Віктор КРУГЛОВ на прес-конференції.

Фото сайту ХОДА